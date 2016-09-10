В Приморье военные занимаются очисткой источников питьевой воды

После прошедших в Приморском крае паводков военнослужащие частей радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Восточного военного округа (ВВО) приступили к очистке источников питьевой воды.

«Только в одном поселке Лесозаводск Приморского края в течение суток были откачены грунтовые воды из семи колодцев. Ежедневно на протяжении недели подразделения войск РХБЗ осуществляют проверку источников питьевой воды в населенных пунктах Приморского края, пострадавших от наводнения. Специалисты проводят анализ проб воды в колодцах и водозаборниках, выполняют дезинфекционные мероприятия», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы ВВО.

По сообщениям агентства, военнослужащие подразделений РХБЗ также взяли на себя доставку питьевой воды жителям населенных пунктов, пострадавших от наводнения. Сообщается, что за неделю было выполнено свыше 200 машинорейсов с питьевой водой.

Ранее «Известия» сообщали, что в результате прохождения тайфуна «Лайонрок», принесшего трехмесячную норму осадков, в 38 населенных пунктах Приморья было подтоплено более 3,2 тыс. домов, в которых проживает свыше 7,5 тыс. человек. Из зоны бедствия было эвакуировано свыше 700 человек.

По заявлениям главы МЧС России Владимира Пучкова, восстановительные работы в Приморском крае завершатся к сентябрю 2017 года.

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