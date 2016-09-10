Наводнение в Индии унесло жизни 216 человек

В результате наводнения, произошедшего в штате Бихар на востоке Индии, погибло 216 человек, еще около 1,5 млн местных жителей остались без жилья и имущества.

Как сообщает Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, несмотря на то, что опасный уровень воды в реках начал снижаться, ситуация далека от стабилизации. По данным ведомства, продолжают поступать сообщения о новых жертвах и о росте ущерба от затопления.

Отмечается, что от наводнения пострадали 2210 деревень в 12 округах Бихара. В течение последних трех недель, стихия затронула интересы 4,1 млн человек. Рухнуло пять бетонных жилых домов, смыты 466 деревянных строений и 2774 хижины. Кроме того, были затоплены 8,5 млн га сельхозугодий, размыты дороги, разрушены десятки мостов.

Из опасных мест было эвакуировано в общей сложности 740 тыс. человек, в 652 лагеря временного проживания отселено 395 тыс. из них, остальные нашли приют у родственников и друзей.