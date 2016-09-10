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Дислокации бундесвера могут быть исключены из карт игры Pokemon Go

В военном ведомстве Германии исходят из соображений безопасности охотников за виртуальными персонажами, приводя в пример случай, произошедший в Нижней Саксонии

Базы и полигоны министерства обороны ФРГ могут быть исключены из карт игры Pokemon Go. Переговоры по данному вопросу проводят представители министерства обороны ФРГ и разработчики популярной многопользовательской игры.

В военном ведомстве Германии исходят из соображений безопасности охотников за виртуальными персонажами, приводя в пример случай, произошедший в Нижней Саксонии. Тогда три человека, занятые поиском покемонов, проникли на учебный полигон бундесвера во время проведений стрельб.

Охотники за покемонами подвергают свою жизнь опасности, пишет Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на источник. Возможность исключения баз и полигонов минобороны ФРГ из баз игры Pokemon Go обсуждается с середины лета. 

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Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

Дислокации бундесвера могут быть исключены из карт игры Pokemon Go

В военном ведомстве Германии исходят из соображений безопасности охотников за виртуальными персонажами, приводя в пример случай, произошедший в Нижней Саксонии

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