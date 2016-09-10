Источник: дело полковника МВД Захарченко не связано с делом по СК РФ

Уголовное дело, возбужденное в отношении замглавы антикоррупционного управления ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко по факту получения взятки в крупном размере, не связано с делом высокопоставленных следователей СК РФ, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Задержание Захарченко, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, никак не связано с так называемым делом следователей СК — Дениса Никандрова, Михаила Максименко и Александра Ламонова, которые обвиняются в получении взятки», — приводит ТАСС сообщение источника.

Он подчеркнул, что уголовное дело в отношении Дмитрия Захарченко было возбуждено на основании оперативных материалов, а также по заявлению потерпевшей стороны, сейчас его расследует столичное ГСУ СК РФ.

По словам источника: при проведении обысков в квартире подозреваемого был найден мешок денег, еще большая сумма была обнаружена в его офисе ГУЭБиПК в центре Москвы. Следователи сейчас устанавливают происхождение этих денег. При этом сам Дмитрий Захарченко никак не комментирует их обнаружение и отрицает свою вину.

Ранее «Известия» сообщили, что при обыске в квартире заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко было изъято около 8 млрд рублей.



Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал до 15 сентября троих высокопоставленных офицеров СК РФ: главу управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и замначальника столичного главка Дениса Никандрова. Сотрудники комитета обвиняются в получении взятки на сумму €500 тыс. По версии следствия, за эти деньги следователи должны были переквалифицировать уголовное дело в отношении участника перестрелки на Рочдельской улице в Москве Андрея Кочуйкова.



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