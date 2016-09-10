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В ДНР обвинили Киев в артиллерийском обстреле окраин Донецка

Артиллерийскому обстрелу подверглось село Спартак Ясиноватского района на севере Донецка, снаряды попали в жилой сектор

Киевские силовики в пятницу вечером обстреляли северную окраину Донецка из артиллерийских орудий. Снаряды попадали в жилой сектор села Спартак Ясиноватского района на севере Донецка.

В ходе обстрела силовики применяли не только артиллерию, но и крупнокалиберные пулеметы. Под обстрел попало и село Октябрь Новоазовского района.

 «В 22.20 по селу Спартак был открыт огонь из артиллерии калибром 122 мм, попадания снарядов зафиксированы в жилом секторе», — передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник.

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Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

В ДНР обвинили Киев в артиллерийском обстреле окраин Донецка

Артиллерийскому обстрелу подверглось село Спартак Ясиноватского района на севере Донецка, снаряды попали в жилой сектор

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