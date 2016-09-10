МИД ФРГ призвал к соблюдению соглашений РФ и США по Сирии

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал все стороны сирийского конфликта соблюдать соглашения, достигнутые министрами иностранных дел России и США по вопросу перемирия и военного сотрудничества.

«Я призываю все стороны конфликта в Сирии и регионе соблюдать соглашения, достигнутые между Вашингтоном и Москвой, и прекратить бои самое позднее в понедельник», — приводит ТАСС заявление Франк-Вальтера Штайнмайера, опубликованное пресс-службой МИД ФРГ.

Глава внешнеполитического ведомства Германии сообщил, что он рад достигнутым договоренностям между Москвой и Вашингтоном после долгих и тяжелых переговоров. По его мнению, это открывает возможность для продолжения обсуждения сирийского вопроса в Женеве.

Напомним, 10 сентября после 15-часовых переговоров главы МИД РФ и США Сергей Лавров и Джон Керри согласовали пакет документов по урегулированию политического кризиса на территории САР. По словам российского дипломата, достигнутые соглашения могут стать «отправной точкой для возобновления шагов по мирному урегулированию в Сирии».



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