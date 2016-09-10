Иран будет развивать сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом

Исламская Республика Иран (ИРИ) будет развивать сотрудничество с Россией по линии военно-технического сотрудничества и борьбы с терроризмом. Об этом заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири на торжественной церемонии, посвященной началу строительства с участием России второй очереди АЭС «Бушер».



«Мы хотим развивать сотрудничество (с РФ. — Ред.) в области борьбы с терроризмом», — приводит слова чиновника «РИА Новости.

Джахангири, обративший внимание на поставки Россией Ирану комплексов С-300, добавил, что Тегеран выступает и за развитие отношений с Россией в военно-техническом сотрудничестве.

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