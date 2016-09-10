Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
10 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Иран будет развивать сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом

Об этом заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири

Исламская Республика Иран (ИРИ)  будет развивать сотрудничество с Россией по линии военно-технического сотрудничества и борьбы с терроризмом. Об этом заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири на торжественной церемонии, посвященной началу строительства с участием России второй очереди АЭС «Бушер».

«Мы хотим развивать сотрудничество (с РФ.  Ред.) в области борьбы с терроризмом», — приводит слова чиновника «РИА Новости.

Джахангири, обративший внимание на поставки Россией Ирану комплексов С-300,  добавил, что Тегеран выступает и за развитие отношений с Россией в военно-техническом сотрудничестве.

Читайте также: Иран отозвал поданный в 2011 году иск против РФ по ЗРК С-300

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

Иран будет развивать сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом

Об этом заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке