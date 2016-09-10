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В Красноярском крае двое взрослых и младенец погибли в ДТП

По данным полиции, в салоне отечественной легковушки, столкнувшейся с грузовиком, находились семь человек

ДТП в Красноярском крае, унесшее жизни трех человек, произошло в субботу в 9:29 по местному времени в Нижнеингашском районе. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 допустил выезд на встречную полосу, где врезался в фуру. На месте аварии погибли двое взрослых и двухнедельный младенец.

В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю рассказали, что в салоне легковушки вместе с водителем находились семь человек. Проверка водителя, проведенная сотрудниками ГИБДД, показала, что мужчина был нетрезв.

В больницы госпитализированы двое пострадавших  – женщина и четырехлетний ребенок. Водитель легкового автомобиля задержан, проводится разбирательство.

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Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

В Красноярском крае двое взрослых и младенец погибли в ДТП

По данным полиции, в салоне отечественной легковушки, столкнувшейся с грузовиком, находились семь человек

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