В Красноярском крае двое взрослых и младенец погибли в ДТП

По данным полиции, в салоне отечественной легковушки, столкнувшейся с грузовиком, находились семь человек
ДТП в Красноярском крае, унесшее жизни трех человек, произошло в субботу в 9:29 по местному времени в Нижнеингашском районе. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 допустил выезд на встречную полосу, где врезался в фуру. На месте аварии погибли двое взрослых и двухнедельный младенец.
В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю рассказали, что в салоне легковушки вместе с водителем находились семь человек. Проверка водителя, проведенная сотрудниками ГИБДД, показала, что мужчина был нетрезв.
В больницы госпитализированы двое пострадавших – женщина и четырехлетний ребенок. Водитель легкового автомобиля задержан, проводится разбирательство.
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