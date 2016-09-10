Пушков: отказ Киева в проведении выборов в думу направлен против РФ

По мнению главы комитета Госдумы РФ по международным делам Алексея Пушкова, отказ президента Украины Петра Порошенко в проведении выборов в нижнюю палату РФ на территории республики свидетельствует о продолжении тупикового курса властей страны, направленного на разрыв отношений с Россией.

«Это еще один шаг Порошенко, направленный на разрыв отношений с Россией, шаг, который не сослужит добрую службу Украине», — приводит ТАСС заявление Алексея Пушкова.

Председатель комитета по международным делам напомнил, что, с тех пор как власти Украины взяли этот курс, страна многое потеряла. В частности, Алексей Пушков привел недавнее заявление президента Украины о том, что республика потеряла $15 млрд из-за так называемой экономической агрессии со стороны Москвы. При этом парламентарий подчеркнул, что в реальности никакой экономической агрессии со стороны РФ не было, а к убыткам привели односторонний разрыв экономических и торговых связей со стороны Украины в отношении России, а также несогласованное с Москвой соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Политик отметил, что за последние годы ВВП Украины сократился с $183 млрд до $92 млрд, и власти страны не смогут восполнить эти убытки, проводя исключительно прозападную политику.

«В данном случае Порошенко настаивает на своем тупиковом курсе, но думаю, что исторически этот курс не выдерживает никакой критики и будет отброшен», — заключил Алексей Пушков, добавив, что последний демарш президента Украины свидетельствует о том, что он не способен делать правильных выводов и учиться на своих собственных ошибках.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил проинформировать власти РФ о невозможности проведения на территории республики выборов в Госдуму России 18 сентября.