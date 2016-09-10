Пушков: отказ Киева в проведении выборов в думу направлен против РФ

Председатель комитета Госдумы по международным делам считает, что заявление президента Украины Петра Порошенко не сослужит добрую службу республике
По мнению главы комитета Госдумы РФ по международным делам Алексея Пушкова, отказ президента Украины Петра Порошенко в проведении выборов в нижнюю палату РФ на территории республики свидетельствует о продолжении тупикового курса властей страны, направленного на разрыв отношений с Россией.
«Это еще один шаг Порошенко, направленный на разрыв отношений с Россией, шаг, который не сослужит добрую службу Украине», — приводит ТАСС заявление Алексея Пушкова.
Председатель комитета по международным делам напомнил, что, с тех пор как власти Украины взяли этот курс, страна многое потеряла. В частности, Алексей Пушков привел недавнее заявление президента Украины о том, что республика потеряла $15 млрд из-за так называемой экономической агрессии со стороны Москвы. При этом парламентарий подчеркнул, что в реальности никакой экономической агрессии со стороны РФ не было, а к убыткам привели односторонний разрыв экономических и торговых связей со стороны Украины в отношении России, а также несогласованное с Москвой соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
Политик отметил, что за последние годы ВВП Украины сократился с $183 млрд до $92 млрд, и власти страны не смогут восполнить эти убытки, проводя исключительно прозападную политику.
«В данном случае Порошенко настаивает на своем тупиковом курсе, но думаю, что исторически этот курс не выдерживает никакой критики и будет отброшен», — заключил Алексей Пушков, добавив, что последний демарш президента Украины свидетельствует о том, что он не способен делать правильных выводов и учиться на своих собственных ошибках.
Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил проинформировать власти РФ о невозможности проведения на территории республики выборов в Госдуму России 18 сентября.