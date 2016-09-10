Россия и Иран начали строительство второй очереди АЭС «Бушер»

В Иране прошла торжественная церемония по поводу начала строительства второй очереди АЭС «Бушер». По словам вице-президента Ирана по атомной энергетике Али Акбара Салехи, возведение станции открывает новый этап в развитии атомной промышленности Ирана и выполняется исключительно в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия и требований Международного агентства по атомной энергии.

«Наше сотрудничество с Россией будет направлено исключительно на мирное использование атомной энергии, это не будет вызывать никаких сомнений у других стран», — приводит «РИА Новости» заявление вице-президента.

Он также отметил, что Иран будет сотрудничать с РФ не только в рамках проекта по строительству новых энергоблоков АЭС, но и по производству стабильных изотопов, которые планируется применять в медицине и сельском хозяйстве Ирана, и топлива для исследовательских реакторов.

По мнению Али Акбара Салехи, начало сооружения «Бушер-2» открывает новый этап в развитии атомной промышленности Ирана, и сотрудничество с Россией в этой области в носит в нее большой вклад. Вице-президент также подчеркнул, что руководство страны намерено развивать атомную энергетику в соответствии с законным правом Ирана на мирное освоение атома.

Кроме того, Али Акбар Салехи сообщил, что два новых энергоблока АЭС «Бушер» будут сопряжены с опреснительной установкой, и это поможет решить проблему снабжения пресной водой провинции Бушер. По его данным, объем опресняемой воды составит 200 тыс. куб. воды. При этом вице-президент напомнил, что строительство АЭС «Бушер-1» уже позволило сэкономить 11 млн баррелей нефти.

Как сообщил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, сейчас начинается строительство второго блока станции, при этом начало сооружения третьего блока запланировано на 2018 год.



Ранее «Известия» сообщили, что госкомпания «Росатом» планирует начать строительство второй очереди АЭС «Бушер» в Иране 10 сентября.