Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
10 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Главы МИД РФ и Турции выразили понимание важности перемирия в САР

С 12 сентября в Сирии должен соблюдаться семидневный режим прекращения огня

В ходе телефонного разговора глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу выразили обоюдное понимание важности соблюдения перемирия в Сирии. Как сообщается на сайте МИД России, переговоры состоялись по инициативе турецкой стороны.

Стороны обсудили итоги российско-американских переговоров, состоявшихся в Женеве.

 «Было выражено обоюдное понимание важности выполнения всеми заинтересованными сторонами режима прекращения боевых действий и возобновления межсирийского переговорного процесса», — отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава МИД России и госсекретарь США  достигли в ходе переговоров по сирийской проблематике заключения многоступенчатого плана. С 12 сентября в Сирии должен соблюдаться семидневный режим прекращения огня.

Читайте также: Соглашения по Сирии, достигнутые Россией и США, не будут опубликованы

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

Главы МИД РФ и Турции выразили понимание важности перемирия в САР

С 12 сентября в Сирии должен соблюдаться семидневный режим прекращения огня

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Алексей Самойлов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке