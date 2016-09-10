Главы МИД РФ и Турции выразили понимание важности перемирия в САР

В ходе телефонного разговора глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу выразили обоюдное понимание важности соблюдения перемирия в Сирии. Как сообщается на сайте МИД России, переговоры состоялись по инициативе турецкой стороны.

Стороны обсудили итоги российско-американских переговоров, состоявшихся в Женеве.

«Было выражено обоюдное понимание важности выполнения всеми заинтересованными сторонами режима прекращения боевых действий и возобновления межсирийского переговорного процесса», — отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава МИД России и госсекретарь США достигли в ходе переговоров по сирийской проблематике заключения многоступенчатого плана. С 12 сентября в Сирии должен соблюдаться семидневный режим прекращения огня.

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