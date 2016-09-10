Могерини приветствовала достигнутые соглашения США и РФ по Сирии

ЕС приветствовал достигнутые договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию в Сирии и призывает все стороны обеспечить их выполнение, сообщила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.



«Мы приветствуем это соглашение. Все стороны конфликта, не связанные с группировками, признанными СБ ООН террористическими, должны обеспечить эффективное претворение в жизнь нового соглашения», — приводит ТАСС заявление Федерики Могерини.

Представитель ЕС также подчеркнула, что ООН необходимо незамедлительно начать подготовку предложения для начала переходного процесса, который должен стать отправной точкой межсирийских переговоров в Женеве.

Напомним, 10 сентября главы МИД РФ и США Сергей Лавров и Джон Керри согласовали пакет документов по урегулированию политического кризиса в Сирии. Переговоры длились около 15 часов. По мнению главы российской дипломатии, достигнутые соглашения могут стать «отправной точкой для возобновления шагов по мирному урегулированию в Сирии».



Ранее соглашения между сторонами ​​​​​​​поддержал глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.