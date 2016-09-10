Собянин: без пересадочного контура метро движение в Москве остановится

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первые станции третьего пересадочного контура московского метро откроются уже в этом году. По словам градоначальника, проект строительства подземного кольца достаточно дорогостоящий, но без него движение пассажирского транспорта в столице может остановиться.

Ранее президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, главой РЖД Олегом Белозеровым, а также главой Минтранса Максимом Соколовым осмотрели станцию «Лужники», которая станет пересадочной с Сокольнической линии метрополитена, а затем совершили поездку на поезде Московского центрального кольца до станции «Площадь Гагарина».

«Мы, помимо наземного кольца, сейчас активно приступили к строительству подземного кольца, около 60 км которого будет интегрировано с МЦК и очень плотно с радиусом метро. Такой вообще мегапроект, конечно. Первые станции в этом году запустим», — приводит ТАСС слова Сергея Собянина, которые мэр столицы произнес, обращаясь к главе государства.

Владимир Путин поинтересовался, будет ли этот проект дорогостоящим. Сергей Собянин подтвердил высокую стоимость строительных работ, при этом подчеркнув их необходимость. По его словам, без третьего пересадочного контура движение транспорта в Москве остановится.

Читайте также:



Столичное метро будет работать до двух ночи в День города