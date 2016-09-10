В Ровенской области Украины на учениях произошел взрыв

Взрыв на полигоне в Ровенской области произошел в пятницу. Ранения разной степени при взрыве гранатомета РПГ-18 получили военнослужащие воинской части В0259, сообщается на странице Facebook оперативного командования «Запад» сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Причиной взрыва гранатомета названо неосторожное обращение с оружием.



«В результате неосторожного обращения с оружием получили ранения военнослужащие воинской части В0259»,— говорится в сообщении оперативного командования. При этом о количестве пострадавших не сообщается. Личному составу оказана квалифицированная первая медицинская помощь.

СМИ Украины пишут, что при взрыве пострадали семь военнослужащих.

Военная прокуратура Ровенского гарнизона открыла уголовное производство.