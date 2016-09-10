Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
10 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

В Ровенской области Украины на учениях произошел взрыв

Причиной взрыва гранатомета РПГ-18 названо неосторожное обращение с оружием.

Взрыв на полигоне в Ровенской области произошел в пятницу. Ранения разной степени при взрыве гранатомета РПГ-18 получили военнослужащие воинской части В0259, сообщается на странице Facebook оперативного командования «Запад» сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Причиной взрыва гранатомета названо неосторожное обращение с оружием.

«В результате неосторожного обращения с оружием получили ранения военнослужащие воинской части В0259»,— говорится в сообщении оперативного командования. При этом о количестве пострадавших не сообщается.  Личному составу оказана квалифицированная первая медицинская помощь.

СМИ Украины пишут, что при взрыве пострадали семь военнослужащих.
Военная прокуратура Ровенского гарнизона открыла уголовное производство.

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

В Ровенской области Украины на учениях произошел взрыв

Причиной взрыва гранатомета РПГ-18 названо неосторожное обращение с оружием.

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке