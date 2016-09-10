Президент поздравил москвичей с Днем города 

Президент России Владимир Путин в субботу проинспектировал Московское центральное кольцо (МЦК) и выступил на Красной площади на концерте в честь Дня города.



— Москва для всех граждан России — особый, родной, любимый город. Он дорог и для москвичей, и для тех, кто живет в тысячах километрах от этого города, дорог для всей нашей огромной страны. Такое отношение к Москве понятно и объяснимо, ведь это столица нашей Родины, ее многогранное, величавое олицетворение. Один из красивейших городов мира, поражающий своим великолепием, достоинством и самобытностью, своим неизменным притяжением и древней священной простотой, — сказал Путин.



Президент заметил, что именно Москва стала центром формирования российской государственности.



— В следующем году Москве исполнится 870 лет. Эта дата символизирует множество важнейших событий отечественной истории, но прежде всего — определяющую роль Москвы в собирании земель русских, в становлении и укреплении российской государственности. Всего за два века после своего основания как небольшого княжества Москва превратилась в державную столицу, сплотившую вокруг нее колоссальные территории. С тех пор Россия и Москва — понятия неразделимые. Все мы чувствуем это коренное единство, оно утверждалось на протяжении столетий через преодоление тяжелейших испытаний, через достижения, блестящие победы. В решающие периоды истории Москва становилась настоящей твердыней, защищающей Отечество, а Россия всегда стеной стояла за Москву. И то, что мы отмечаем праздник любимой столицы на главной площади страны, — еще одно яркое подтверждение, что Москва — достояние всей России, всего нашего народа. Ее первозданность и «блеск седин» органично сочетаются с динамизмом мегаполиса мирового уровня. Здесь остро ощущается не только связь времен, но и энергичный ритм сегодняшнего дня, устремленность в будущее, — отметил президент.

