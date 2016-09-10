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Суббота,
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Президент поздравил москвичей с Днем города 

Владимир Путин принял участие в праздновании 869-летия Москвы и оценил МЦК

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин в субботу проинспектировал Московское центральное кольцо (МЦК) и выступил на Красной площади на концерте в честь Дня города.

 Москва для всех граждан России  особый, родной, любимый город. Он дорог и для москвичей, и для тех, кто живет в тысячах километрах от этого города, дорог для всей нашей огромной страны. Такое отношение к Москве понятно и объяснимо, ведь это столица нашей Родины, ее многогранное, величавое олицетворение. Один из красивейших городов мира, поражающий своим великолепием, достоинством и самобытностью, своим неизменным притяжением и древней священной простотой,  сказал Путин.

Президент заметил, что именно Москва стала центром формирования российской государственности.

 В следующем году Москве исполнится 870 лет. Эта дата символизирует множество важнейших событий отечественной истории, но прежде всего  определяющую роль Москвы в собирании земель русских, в становлении и укреплении российской государственности. Всего за два века после своего основания как небольшого княжества Москва превратилась в державную столицу, сплотившую вокруг нее колоссальные территории. С тех пор Россия и Москва  понятия неразделимые. Все мы чувствуем это коренное единство, оно утверждалось на протяжении столетий через преодоление тяжелейших испытаний, через достижения, блестящие победы. В решающие периоды истории Москва становилась настоящей твердыней, защищающей Отечество, а Россия всегда стеной стояла за Москву. И то, что мы отмечаем праздник любимой столицы на главной площади страны,  еще одно яркое подтверждение, что Москва  достояние всей России, всего нашего народа. Ее первозданность и «блеск седин» органично сочетаются с динамизмом мегаполиса мирового уровня. Здесь остро ощущается не только связь времен, но и энергичный ритм сегодняшнего дня, устремленность в будущее,  отметил президент.

Владимир Путин заметил, что российская столица сочетает в себе историческое наследие и черты современного мегаполиса. До посещения концерта на Красной площади президент вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным и министром транспорта Максимом Соколовым оценили транспортную новинку  Московское центральное кольцо. Эта система внутрегородских поездов построена на базе Московского железнодорожного кольца. Путин осмотрел станцию «Лужники», после чего сел в скоростной поезд «Ласточка». Президент и столичный мэр доехали до станции «Площадь Гагарина». Собянин рассказал Путину о транспортном развитии Москвы. Пока открыто 24 станции МЦК, до конца года заработает 31. Кольцо соединяется с 11 линиями метрополитена и 9 железнодорожными ветками.

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

Президент поздравил москвичей с Днем города 

Президент поздравил москвичей с Днем города Владимир Путин принял участие в праздновании 869-летия Москвы и оценил МЦК

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