Путин и Медведев в Новгородской области посетили храм XVIII века

Президент России в субботу прибыл в Новгородскую область. На острове Липно в дельте реки Мсты Владимир Путин в неформальной обстановке встретился с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

Путин и Медведев осмотрели остров и посетили храм XVIII века — церковь Николы на Липне.

Памятник новгородского каменного зодчества был построен в 1292 году, одним из первых после нашествия монголов. Полная реставрация храма, претерпевшего значительные разрушения во время Великой Отечественной войны, проведена в 1954-1956 годах.