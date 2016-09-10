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Путин и Медведев в Новгородской области посетили храм XVIII века

Памятник новгородского каменного зодчества был построен в 1292 году

Президент России в субботу прибыл в Новгородскую область. На острове Липно в дельте реки Мсты Владимир Путин в неформальной обстановке встретился с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

Путин и Медведев осмотрели остров и посетили храм XVIII века  церковь Николы на Липне.

Памятник новгородского каменного зодчества  был построен в 1292 году, одним из первых после нашествия монголов. Полная реставрация храма, претерпевшего значительные разрушения во время Великой Отечественной войны, проведена в 1954-1956 годах.

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

Путин и Медведев в Новгородской области посетили храм XVIII века

Памятник новгородского каменного зодчества был построен в 1292 году

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