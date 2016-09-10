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В результате авиаудара в сирийском городе Идлиб погибли 25 человек

Атака была проведена в районе рыночной площади, на которой собралось много людей

В результате нанесения авиаудара по сирийскому городу Идлиб, занятому силами радикальных исламистских объединений, погибли по меньшей мере 25 человек, сообщают сотрудники экстренных служб.

Как передает агентство Reuters, удары были нанесены по рыночной площади, на которой собралось много людей. По словам очевидцев, в результате атаки были также обрушены несколько построек.

Официального подтверждения этой информации еще не поступало.

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

В результате авиаудара в сирийском городе Идлиб погибли 25 человек

Атака была проведена в районе рыночной площади, на которой собралось много людей

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