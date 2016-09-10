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Гонщик Евгений Фирсов погиб при выполнении тестов нового автомобиля

Авария произошла 9 сентября в Осташковском районе Тверской области

Российский гонщик, пилот команды «ПЭК: спорт» Евгений Фирсов погиб при выполнении тестов нового раллийного автомобиля, сообщили в Российской автомобильной федерации.

Как указано на сайте ведомства, трагедия произошла в Осташковском районе Тверской области 9 сентября.

Мастер спорта РФ Евгений Фирсов обладал званием чемпиона страны по ралли-рейдам 2015 года, вице-чемпиона России и обладателя Кубка России по ралли-рейдам 2013 года, а также бронзового призера ралли «Шелковый путь-2013». Кроме того, пилот принимал участие в марафоне «Дакар-2015».

Прощание с Евгением Фирсовым пройдет 11 сентября на территории управляющей компании «ПЭК». Российская автомобильная федерация выразила соболезнования родным и близким гонщика.

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Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

Гонщик Евгений Фирсов погиб при выполнении тестов нового автомобиля

Авария произошла 9 сентября в Осташковском районе Тверской области

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Сергей Лисин

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