Франц Клинцевич предложил ввести смертную казнь для коррупционеров

Первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил о необходимости поднять вопрос о введении в России смертной казни для коррупционеров. Так сенатор прокомментировал арест замначальника управления антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Дмитрия Захарченко.

По словам Франца Клинцевича, коррупционеры подрывают экономику России и не дают ей развиваться.

«Надо пересматривать (законодательство - прим.) по поводу террористов, педофилов и таких коррупционеров с точки зрения правоприменительной практики по смертной казни. Сегодня надо опять поднимать этот вопрос, другого выхода нет», — приводит ТАСС заявление Франца Клинцевича.

Сейчас в России действует мораторий на смертную казнь.

Напомним, 10 сентября суд арестовал врио главы управления «Т» антикоррупционного главка ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко до 8 ноября. Ему было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ — о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285), о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294) и о получении взятки (ст. 290).

При проведенных ранее обысках в квартире обвиняемого и на его рабочем месте были обнаружены денежные средства на сумму более 8 млрд рублей. По словам официального представителя СК РФ Владимира Маркина, следователи работают над установлением происхождения этих средств.

Защита Дмитрия Захарченко планирует обжаловать его арест.