Франц Клинцевич предложил ввести смертную казнь для коррупционеров

Так замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности прокомментировал арест полковника МВД Дмитрия Захарченко по обвинению в получении взятки
Первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил о необходимости поднять вопрос о введении в России смертной казни для коррупционеров. Так сенатор прокомментировал арест замначальника управления антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Дмитрия Захарченко.
По словам Франца Клинцевича, коррупционеры подрывают экономику России и не дают ей развиваться.
«Надо пересматривать (законодательство - прим.) по поводу террористов, педофилов и таких коррупционеров с точки зрения правоприменительной практики по смертной казни. Сегодня надо опять поднимать этот вопрос, другого выхода нет», — приводит ТАСС заявление Франца Клинцевича.
Сейчас в России действует мораторий на смертную казнь.
Напомним, 10 сентября суд арестовал врио главы управления «Т» антикоррупционного главка ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко до 8 ноября. Ему было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ — о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285), о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294) и о получении взятки (ст. 290).
При проведенных ранее обысках в квартире обвиняемого и на его рабочем месте были обнаружены денежные средства на сумму более 8 млрд рублей. По словам официального представителя СК РФ Владимира Маркина, следователи работают над установлением происхождения этих средств.
Защита Дмитрия Захарченко планирует обжаловать его арест.