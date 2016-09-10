«Манчестер Сити» обыграл МЮ со счетом 2:1

Футболисты клуба «Манчестер Сити» обыграли «Манчестер Юнайтед» в матче четвертого тура чемпионата Англии. Встреча опустила со счетом 2:1.

Матч прошел на домашнем стадионе МЮ «Олд Траффорд». Во время поединка голы забили Кевин де Брейне (15-я минута) и Келечи Ихеаначо (36) в составе «Манчестер Сити» и Златан Ибрагимович (42-я минута) из «Манчестер Юнайтед».

В активе «горожан» сейчас 12 баллов, команда лидирует в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» с 9 очками занимает третью строчку.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Уотфордом» 18 сентября, а днем ранее «Манчестер Сити» у себя дома проведет матч с «Борнмутом».

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