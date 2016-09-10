ЦИК: международное право обязывает Киев содействовать выборам в ГД РФ

По словам члена ЦИК РФ Василия Лихачева, украинская сторона в соответствии с нормами международного права должна содействовать проведению выборов в Госдуму РФ для граждан России, находящихся на территории республики.

«Мы будем исходить из норм действующего международного права, в частности, Венской конвенции о дипломатических сношениях и иммунитетах 1961 года, из пактов о правах человека, из того, что, согласно международному праву, украинская сторона во время таких кампаний должна содействовать», — приводит ТАСС сообщение члена ЦИКа.

Кроме того, Василий Лихачев сообщил, что сейчас Центризбирком прорабатывает позицию по ситуации на Украине. Ведомство намерено озвучить ее в понедельник.

Ранее в субботу пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко написал в своем микроблоге в Twitter, что глава украинского государства Петр Порошенко поручил министру иностранных дел республики Павлу Климкину проинформировать власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму «на украинской территории». По словам члена ЦИК РФ Василия Лихачева, сейчас на территории республики находятся около 80 тыс. российских избирателей.



После этого пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца сообщила, что проведение голосования невозможно даже на территории российских диппредставительств на Украине.