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В Москве 800 тыс. человек приняли участие в праздновании Дня города

Площадками для торжественных мероприятий стали пешеходные зоны в центра Москвы, Тверская улица, ВДНХ, Парк Горького, музей Коломенское и Поклонная гора

10-11 сентября Москва отмечает 869-летие, 10 сентября в праздничных мероприятиях приняли участие около 800 тысяч жителей города и его гостей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Площадками для торжеств стали пешеходные зоны в центра Москвы, Тверская улица, ВДНХ, Парк Горького, Поклонная гора.  Вниманию москвичей были представлены представления, благотворительные акции, арт-объекты. С Днем города жителей столицы поздравил президент России Владимир Путин и мэр Сергей Собянин, сообщили «Известия».

Для удобства гостей торжеств московское метро в ночь на 11 сентября во время празднования Дня города продлит время своей работы до двух часов ночи.

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Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

В Москве 800 тыс. человек приняли участие в праздновании Дня города

Площадками для торжественных мероприятий стали пешеходные зоны в центра Москвы, Тверская улица, ВДНХ, Парк Горького, музей Коломенское и Поклонная гора

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