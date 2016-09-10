В Москве 800 тыс. человек приняли участие в праздновании Дня города

10-11 сентября Москва отмечает 869-летие, 10 сентября в праздничных мероприятиях приняли участие около 800 тысяч жителей города и его гостей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Площадками для торжеств стали пешеходные зоны в центра Москвы, Тверская улица, ВДНХ, Парк Горького, Поклонная гора. Вниманию москвичей были представлены представления, благотворительные акции, арт-объекты. С Днем города жителей столицы поздравил президент России Владимир Путин и мэр Сергей Собянин, сообщили «Известия».

Для удобства гостей торжеств московское метро в ночь на 11 сентября во время празднования Дня города продлит время своей работы до двух часов ночи.



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