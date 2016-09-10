Уникальный гол Салугина вывел «Амкар» на третье место в таблице РФПЛ

«Амкар» одержал победу над томской командой «Томь» в матче шестого тура РФПЛ. Победу пермскому клубу обеспечил уникальный гол нападающего Александра Салугина.

Поединок завершился со счетом 1:0. На 47-й минуте форварду «Амкара» Александру Салугину удалось забить гол примерно с 40 метров.

Сейчас в активе пермского клуба 11 очков, он поднялся с шестого на третье место в турнирной таблице. «Томь» с четырьмя очками занимает 12-е место.

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