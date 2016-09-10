Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
10 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Уникальный гол Салугина вывел «Амкар» на третье место в таблице РФПЛ

Форварду пермского клуба удалось забить мяч с 40 метров

«Амкар» одержал победу над томской командой «Томь» в матче шестого тура РФПЛ. Победу пермскому клубу обеспечил уникальный гол нападающего Александра Салугина.

Поединок завершился со счетом 1:0. На 47-й минуте форварду «Амкара» Александру Салугину удалось забить гол примерно с 40 метров.

Сейчас в активе пермского клуба 11 очков, он поднялся с шестого на третье место в турнирной таблице. «Томь» с четырьмя очками занимает 12-е место.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

Уникальный гол Салугина вывел «Амкар» на третье место в таблице РФПЛ

Форварду пермского клуба удалось забить мяч с 40 метров

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Сергей Лисин

спортсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке