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Андрей Кончаловский получил «Серебряного льва» Венецианского фестиваля

Режиссер был награжден за фильм «Рай»

Лучшим режиссером 73-го международного Венецианского кинофестиваля признан Андрей Кончаловский, который получил «Серебряного льва» за картину «Рай».

Действие исторической драмы происходит в основном в немецком концлагере, где встречаются главные герои — русская эмигрантка Ольга, принявшая участие во французском Сопротивлении, француз-коллаборационист Жюль и офицер высокого чина СС Хельмут, передает РИА «Новости».

Картина является совместной российско-германской постановкой. Главные роли в фильме сыграли Юлия Высоцкая, Кристиан Клаус (ФРГ) и Филипп Дюкен (Франция).

«Я бы хотел поблагодарить за премию. Я благодарю свою жену Юлию Высоцкую (сыгравшую главную роль). Этот фильм посвящен матушке России и тем женщинам, которые помогали еврейским детям во время Второй мировой войны», — цитирует Кончаловского ТАСС.

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

Андрей Кончаловский получил «Серебряного льва» Венецианского фестиваля

Режиссер был награжден за фильм «Рай»

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