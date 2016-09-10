Путин и Медведев пообещали помочь новгородским рыбакам

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев в субботу в ходе неформальной встречи в Новгородской области пообщались с местными рыбаками на озере Ильмень и пообещали им содействие в сохранении соймового лова, а также в выделении аграрных субсидий.

Новгородские рыбаки рассказали президенту, что законодательство в настоящий момент не позволяет регистрировать в речном реестре соймы — лодки для ловли. Путин отметил, что он услышал просьбу помочь с такой регистрацией. По его словам, «это точная копия деревянных судов, которые здесь делали несколько веков назад». «Мы обязательно поможем, сделаем», — сказал президент, передает РИА «Новости».

Медведев, реагируя на просьбу рыбаков, отметил, что рыбаки не используют моторов и топливо для своих лодок, что щадит природу.

Путин пообещал рыбакам также решить проблему с расчисткой русел рек в Новгородской области. По его словам, губернатор Сергей Митин подготовит соответствующие документы, а глава правительства Дмитрий Медведев распорядится выделить средства — около 80 млн в год. Рыбаки заявили, что проблему с руслами рек удастся решить за пять лет.

Кроме этого, молодые рыбаки попросили президента и премьера расширить и на них меры поддержки молодых аграриев, занимающихся традиционными сельхоз работами. По их словам, молодые аграрии получают субсидии, а также в ряде случаев могут даже рассчитывать на получение жилья.

«Надо посчитать, посмотреть, но это, прежде всего, жилье, я думаю. Потому что зарплата — это все-таки то, что должно предприятие платить, а жилье — да», — ответил Медведев, попросив губернатора области рассмотреть меры по ипотеке для молодых рыбаков.

«Это просто нужно, чтобы Минсельхозу дали дополнительные деньги на эту часть», — отметил в свою очередь Путин.

Как писали «Известия», в субботу после прогулки по острову Липно Владимир Путин и Дмитрий Медведев отправились на прогулку по Ильменю, встретились с рыбаками и получили навыки ловли рыбы при помощи невода.

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