Клинтон извинилась за то, что оскорбила сторонников Трампа

Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон извинилась, что оскорбила часть сторонников кандидата Республиканской партии Дональда Трампа, назвав их гомофобами, исламофобами и сексистами.

Ранее, на мероприятии по сбору средств на свою избирательную компанию она довольно жестко прошлась по своему оппоненту и тем, кто его поддерживает.

«Половину сторонников Трампа можно отнести к, как я ее называю, «группе людей, заслуживающих сожаления»: расисты, сексисты, гомофобы, ксенофобы, исламофобы», - цитирует ее ТАСС

Напомним, что по опросам общественного мнения в большинстве штатов уже лидирует Дональд Трамп. Если бы выборы проходили сейчас, то за него отдали бы голоса 40%, тогда как за Клинтон 39%