Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
11 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Клинтон извинилась за то, что оскорбила сторонников Трампа

Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон признала свою ошибку, назвав часть электората своего противника гомофобами, сексистами и исламофобами

Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон извинилась, что оскорбила часть сторонников кандидата Республиканской партии Дональда Трампа, назвав их гомофобами, исламофобами и сексистами.

Ранее, на мероприятии по сбору средств на свою избирательную компанию она довольно жестко прошлась по своему оппоненту и тем, кто его поддерживает.

«Половину сторонников Трампа можно отнести к, как я ее называю, «группе людей, заслуживающих сожаления»: расисты, сексисты, гомофобы, ксенофобы, исламофобы», - цитирует ее ТАСС

Напомним, что по опросам общественного мнения в большинстве штатов уже лидирует Дональд Трамп. Если бы выборы проходили сейчас, то за него отдали бы голоса 40%, тогда как за Клинтон 39%

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

Клинтон извинилась за то, что оскорбила сторонников Трампа

Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон признала свою ошибку, назвав часть электората своего противника гомофобами, сексистами и исламофобами

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке