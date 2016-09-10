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Фонд Кадырова раздаст 60 тыс. овец и сотню верблюдов малоимущим

Рамзан Кадыров пообещал оказать благотворительную помощь жителям южных регионов России в честь наступающего Курбан-байрама

Благотворительный фонд имени Ахмада Кадырова окажет помощь малоимущим южных регионов России в виде 60 тыс. овец, сотни верблюдов и большого количества крупного рогатого скота. 

Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров. В своем Instagram он заявил, что скот уже закуплен.

«В Дагестан, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Ставропольский край, Карачаево-Черкесию, Адыгею, Ростовскую область, Калмыкию, Астраханскую область доставлены 30 тысяч овец»,  – добавил Кадыров.

Напомним, что в этом году мусульманский праздник Курбан-байрам отмечается 12 сентября. Каждый правоверный в этот день должен принести в жертву домашнее животное и угостить его мясом родственников и друзей. Более того, по обычаю, преуспевающие люди раздают своим малоимущим собратьям по вере необходимую для жертвоприношений скотину.

«Известия» писали о том, что в России чтят все конфессиональные праздники, даже на вновь обретенных территориях.

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

Фонд Кадырова раздаст 60 тыс. овец и сотню верблюдов малоимущим

Рамзан Кадыров пообещал оказать благотворительную помощь жителям южных регионов России в честь наступающего Курбан-байрама

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