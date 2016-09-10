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ЦСКА разгромил «Терек» в первом матче на своем новом стадионе

Героем встречи стал новичок армейцев Ласина Траоре

ЦСКА обыграл грозненский «Терек» в шестом туре РФПЛ (3:0). Первые два мяча забил новичок армейцев Ласина Траоре (26-я и 38-я минуты), третий гол на счету форварда Карлоса Страндберга (78). Стоит отметить, что гости с 60-й минуты играли в меньшинстве после удаления защитника Андрея Семенова.

Эта игра стала первой на новом стадионе действующих чемпионов России — «Арене ЦСКА», введенной в эксплуатацию 17 августа. Вместимость стадиона, располагающегося на 3-й Песчаной улице, — 30 тысяч зрителей. На матч с «Тереком» был аншлаг. 

Таким образом, ЦСКА набрал 14 очков после шести туров и вышел на первое место в РФПЛ, обойдя «Спартак» на один балл. Красно-белые в воскресенье сыграют на своем поле с «Локомотивом». В активе «Терека» осталось 10 очков, команда находится на четвертом месте в РФПЛ.

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Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

ЦСКА разгромил «Терек» в первом матче на своем новом стадионе

Героем встречи стал новичок армейцев Ласина Траоре

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Сергей Лисин

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