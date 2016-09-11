Госдума: требования Киева по российским выборам являются шантажом

Требования Киева об отмене выборов в Госдуму РФ на территории Крыма в обмен на проведение голосования на украинской территории являются «мелким шантажом» и показывают неуважительное отношение Украины к международному праву. Об этом заявил первый зампред партии «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Он заявил, что подобные действия Киева — «это их способ ведения международных дел». И тем не менее, запрет на российские выборы на Украине. По словам Емельянова, не повлияет на результаты голосования, передает РИА «Новости».

«Это мелкий шантаж, вполне в духе нынешних киевских властей, на большие неприятности они пока не способны», — сказал он. Вместе с тем он отметил, что вызывает обиду тот факт, что российские граждане, находящиеся на Украине, не смогут принять участие в голосовании. Однако в общей массе их число невелико.

Он также призвал обратить внимание на реакцию Запада, который «так внимательно следит за нашими выборами и печется об их прозрачности, о том, чтобы все избиратели могли свободно выразить свою волю».

По словам Емельянова, подобное поведение украинских властей вызывает много вопросов, но мало что добавляет к их портрету, а также говорит об их отношении к международному праву.

«Мелкие шантажисты, больше ничего», — сказал парламентарий.

Как писали «Известия», власти Украины в субботу поставили Москве условие для проведения на украинской территории выборов в Госдуму РФ. В частности, они потребовали взамен отменить голосование в Крыму и исключить крымчан из списка депутатов.

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