Российский всадник Никита Сотсков погиб на соревнованиях в Минске

Российский спортсмен-конник Никита Сотсков погиб на соревнованиях в Минске, упав с коня во время прохождения дистанции и ударившись о препятствие. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации конного спорта (ФЕИ).

В федерации отметили, что медики боролись за жизнь Никиты с первых секунд после падения, но не смогли его спасти, передает ТАСС.

«С очень тяжелым сердцем мы подтверждаем, что один из представителей нашего сообщества получил травмы несовместимые с жизнью в результате несчастного случая», — заявила генеральный секретарь ФЕИ Сабрина Ибанез.

Она отметила, что Никита Сотсков был подающим большие надежды российским всадником, а известие о его гибели окажет большое влияние на всех спортсменов, занимающихся этим видом спорта. Она также выразила соболезнования родным и близким спортсмена от себя лично и от имени ФЕИ.

Федерация конного спорта Белоруссии также выразила семье Никиты Сотскова глубокие соболезнования в связи с трагедией.

Как писали «Известия», в субботу сообщалось также о гибели еще одного российского спортсмена — автогонщика Евгения Фирсова. Российский гонщик, пилот команды «ПЭК: спорт» погиб при выполнении тестов нового раллийного автомобиля.

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