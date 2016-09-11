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ВМС Франции увеличат число кораблей в Черном море

Такое решение озвучил в Тбилиси прибывший в Грузию глава французского Минобороны Жан-Ив Ле Дриан

Число кораблей ВМС Франции в Черном море будет увеличено, в Батуми в скором времени прибудет французский боевой корабль. Об этом заявил прибывший с трехдневным визитом в Грузию министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он отметил, что увеличение числа французских кораблей в Черном море — это основной посыл, с которым был запланирован визит в Грузию, сообщает РИА «Новости».

«В Батуми встанет военный корабль, и это означает проникнутое доверием историческое партнерство между нашими странами», — сказал министр.

Во время переговоров Ле Дриана с грузинским министром обороны Леваном Изория обсуждались вопросы взаимодействия Парижа и Тбилиси по воздушной и морской обороне.

Отметим, ранее с визитом в Грузии также побывал генсек НАТО Йенс Столтенберг. В ходе своего визита он сделал ряд заявлений, касающихся перспектив членства Грузии в НАТО, а также о сотрудничестве с Россией в рамках Совета Россия — НАТО.

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

ВМС Франции увеличат число кораблей в Черном море

Такое решение озвучил в Тбилиси прибывший в Грузию глава французского Минобороны Жан-Ив Ле Дриан

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