ВВС Израиля в ответ на обстрел ударили по сирийским войскам

ВВС Израиля в ответ на обстрел своих позиций на Голанских высотах нанесли с воздуха удар по артиллерийскому подразделению правительственных сил Сирии.

Сообщается, что на позициях Израиля в субботу разорвался снаряд, выпущенный с территории Сирии. В ответ ВВС Израиля атаковали артиллерийское подразделение сирийской армии, передает «Интерфакс» со ссылкой на Jerusalem Post.

Неизвестно, кто выпустил упавший на Голанах снаряд, однако ранее израильские власти предупредили, что будут считать за любой взрыв этой территории ответственными власти Сирии.

22 августа ВВС Израиля в ответ на перелет снаряда на территорию еврейского государства нанесли удар по пусковой установке армии Сирии на сирийской части Голанских высот. Это уже не единичный подобный случай. 25 июля ВВС Израиля также открывали огонь по сирийской части Голанских высот в ответ на обстрел оттуда.

Ранее «Известия» уже писали, что российские военные предлагают Израилю договориться о дополнительных мерах безопасности в районе Голанских высот. Для этого они разрабатывают специальный протокол, который позволит избежать инцидентов.