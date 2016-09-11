«Барселона» проиграла на своем поле

В чемпионате Испании знаменитая каталонская команда проиграла «Алавесу» со счетом 1:2
Матч третьего тура чемпионата Испании завершился поражением именитой «Барселоны» от «Алавеса».
Тренер «сине-гранатовых» Луис Энрике выставил в ворота дебютанта, бывшего голкипера «Аякса» Яспера Силлессена.
После обмена голами до середины второго тайма сюрпризов не было. Но потом гости забили второй мяч, сообщает «Спорт-Экспресс».
Автором победного гола стал нападающий «Алавеса» Ибай Гомес. Действующему чемпиону Испании в оставшееся время так и не удалось сравнять счёт, команда терпит первое поражение в сезоне.