«Барселона» проиграла на своем поле

Матч третьего тура чемпионата Испании завершился поражением именитой «Барселоны» от «Алавеса».

Тренер «сине-гранатовых» Луис Энрике выставил в ворота дебютанта, бывшего голкипера «Аякса» Яспера Силлессена.

После обмена голами до середины второго тайма сюрпризов не было. Но потом гости забили второй мяч, сообщает «Спорт-Экспресс».

Автором победного гола стал нападающий «Алавеса» Ибай Гомес. Действующему чемпиону Испании в оставшееся время так и не удалось сравнять счёт, команда терпит первое поражение в сезоне.