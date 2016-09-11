Ангелика Кербер выиграла Открытый чемпионат США по теннису

Ангелика Кербер обыграла Каролину Плишкову и стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису (US Open-2016) с общим призовым фондом в $ 46,3 млн.

В финальном поединке, который прошел в Нью-Йорке, спортсменка из Германии обыграла Плишкову со счетом 6:3, 4:6, 6:4.

Ранее, в полуфинале чешская тенниска переиграла первую ракетку мира американку Серену Уильямс.

По итогам US Open-2016 Уильямс-младшая потеряет первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Новым лидером станет Кербер, которая в этом сезоне уже успела победить в Открытом чемпионате Австралии.