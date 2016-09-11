Названа причина смерти актрисы Ирины Ефремовой

По данным полиции, криминальной составляющей не было
Актриса Ирина Ефремова, обнаруженная в субботу мертвой в московской квартире, умерла из-за сердечного приступа, криминальных причин нет, заявили в столичной полиции.
По данным источника в правоохранительных органах, тело актрисы находилось в квартире на Зоологической улице, передает ТАСС.
«Криминальной составляющей в смерти нет. Она найдена мертвой в квартире, вероятная причина смерти - сердечный приступ», — сказал он.
Ирина Ефремова снялась в фильмах «Две судьбы», «Четыре таксиста и собака» и других.
Как писали «Известия», об обнаружении тела актрисы Ирины Ефремовой в субботу сообщил источник, знакомый с ситуацией.