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Названа причина смерти актрисы Ирины Ефремовой

По данным полиции, криминальной составляющей не было

Актриса Ирина Ефремова, обнаруженная в субботу мертвой в московской квартире, умерла из-за сердечного приступа, криминальных причин нет, заявили в столичной полиции.

По данным источника в правоохранительных органах, тело актрисы находилось в квартире на Зоологической улице, передает ТАСС.

«Криминальной составляющей в смерти нет. Она найдена мертвой в квартире, вероятная причина смерти - сердечный приступ», — сказал он.

Ирина Ефремова снялась в фильмах «Две судьбы», «Четыре таксиста и собака» и других.

Как писали «Известия», об обнаружении тела актрисы Ирины Ефремовой в субботу сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Названа причина смерти актрисы Ирины Ефремовой

По данным полиции, криминальной составляющей не было

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