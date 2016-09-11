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Сирийская оппозиция готова на перемирие, если его будет соблюдать Асад

Свободная сирийская армия будет соблюдать прекращение огня при условии его выполнения Дамаском и Москвой

Свободная сирийская армия, в которые входят оппозиционные вооруженные группировки, будет соблюдать прекращение огня при условии, что Дамаск и Москва тоже будут придерживаться его.

Ранее сообщалось, что власти США призвали сирийскую оппозицию соблюдать российско-американское соглашение по урегулированию ситуации в Сирии.

При этом Вашингтон подчеркнул, что оставляет для Свободной сирийской армии и других подразделений противников Асада право на самооборону, в случае нападения на нее.

Со своей стороны, РФ и США обязались не считать отряды оппозиции террористами, сообщает «РИА Новости»

Напомним, что в пятницу, 9 сентября, в Женеве глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в договорились по ключевым вопросам урегулирования в Сирии.

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Сирийская оппозиция готова на перемирие, если его будет соблюдать Асад

Свободная сирийская армия будет соблюдать прекращение огня при условии его выполнения Дамаском и Москвой

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