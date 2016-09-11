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Боксер Головкин победил Брука нокаутом и остался чемпионом мира

Казахстанский спортсмен защитил титулы сразу по трем версиям

Боксер из Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал британца Келла Брука и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC и IBF.

Победа к боксеру пришла в пятом раунде, когда команда Брука отказалась продолжать бой, признав поражение техническим нокаутом. Таким образом, Головкин одержал свою 33-ю победу нокаутом на профессиональном ринге при общем числе побед в 36 при 36 поединках, сообщает «Р-Спорт».

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Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Боксер Головкин победил Брука нокаутом и остался чемпионом мира

Казахстанский спортсмен защитил титулы сразу по трем версиям

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Сергей Лисин

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