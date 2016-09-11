Саркози предложил создать суд по терроризму

Экс-президент Франции Николя Саркози, который вновь может претендовать на пост главы государства, предложил создать в стране специальный суд по делам, связанным с терроризмом, а также центры для содержания террористов.

Саркози заявил, что предлагает учредить и специальную прокуратуру, которая занималась бы только делами против террористов. Касаясь вопроса создания специального центра по содержанию подозреваемых в терроризме он заявил, что необходимо по-особому оснастить тюремные камеры, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Саркози Journal du Dimanche.

«Необходимо создать специальный суд по вопросам терроризма, также я предлагаю создать и соответствующую прокуратуру. Борьба с терроризмом требует, чтобы решения по этому вопросу принимались специальными юристами», — заявил он.

Саркози также раскритиковал нынешнего главу Франции Франсуа Олланда. Его политика, считает Саркози, не приносит результатов по защите французов от террористов.

Как ранее писали «Известия», персона Николя Саркози сама по себе интересует следствие. Прокуратура Парижа требует передачи в суд дела Саркози, обвиняемого в незаконном финансировании своей предвыборной кампании 2012 года.

Напомним, что Саркози заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства в 2017 году. Об этом бывший французский лидер написал в своей книге «Всё для Франции».