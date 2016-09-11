Стрелок, покушавшийся на президента Рейгана, освобожден

Американец Джон Хинкли, стрелявший в президента США Рональда Рейгана в 1981 году, выпущен на свободу из психиатрической клиники, где его держали 35 лет.

Хинкли запрещено общаться с прессой, пить алкоголь, употреблять наркотики, читать о себе в СМИ и заводить аккаунты в соцсетях.

Кроме того, судья запретил ему приближаться к родственникам жертвы и актрисе Джоди Фостер, из-за помешательства на которой он и совершил покушение на Рейгана. Президент США тогда выжил и много лет спустя скончался своей смертью.

Среди многочисленных предписаний, Хинкли обязали ходить к психиатру и минимум три дня в неделю работать.

Сообщалось, что 61-летний Джон Хинкли больше не представляет опасности для себя или для общества и может постоянно проживать со своей матерью.

