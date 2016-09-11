Суд в Париже предъявил обвинение готовившей теракт женщине

Женщине, которая была задержана во Франции в связи с обнаружением машины с газовыми баллонами у собора Парижской Богоматери, предъявлено обвинение.

Прокуратура Парижа сообщила, что 29-летняя Орнелла Г. проходит по статьям об участии в преступном сообществе и покушении на убийство в составе преступной группы. Женщина арестована, передает ТАСС.

Сообщается, что отпечатки пальцев женщины нашли на автомобиле с газовыми баллонами у собора Парижской Богоматери. Также выяснилось, что женина планировала бежать в Сирию.

Как писали «Известия», у собора Парижской Богоматери в столице Франции 7 сентября был найден автомобиль с семью газовыми баллонами, который мог использоваться для подготовки теракта. По данному факту задержаны мужчина и женщина в возрасте 34 и 29 лет.