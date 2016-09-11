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Геннадий Головкин защитил три пояса чемпиона мира по боксу

Казахстанский спортсмен нокаутировал британца Брука

Казахстанский боксер Геннадий Головкин техническим нокаутом победил британца Келли Брука и защитил пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF, WBC и WBA Super.

Проходивший в субботу поздно вечером в Лондоне бой завершился в пятом раунде, когда тренерский штаб Брука выбросил полотенце на ринг, отказавшись от продолжения поединка и признав поражение их подопечного техническим нокаутом, сообщает РИА «Новости».

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Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Геннадий Головкин защитил три пояса чемпиона мира по боксу

Казахстанский спортсмен нокаутировал британца Брука

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Сергей Лисин

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