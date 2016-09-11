Героиня фото «Поцелуй на Тайм-сквер» умерла на 92 году жизни

Героиня фото «Поцелуй на Тайм-сквер» Грета Фридман умерла на 92 году жизни от старости в больнице Ричмонда (США)

Об этом объявил ее сын каналу Fox News.

На знаменитой фотографии Фридман целуется с матросом ВМС США в день капитуляции Японии, 14 августа 1945 года. Эта дата в США считается окончанием Второй Мировой войны.

Удачный кадр запечатлел состояние эйфории, охватившее тогда прохожих до такой степени, что двое незнакомых людей поцеловались прямо на улице.

Кстати, и в СССР создавались фотографии подобного высокого класса.