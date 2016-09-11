Героиня фото «Поцелуй на Тайм-сквер» умерла на 92 году жизни

Грета Фридман скончалась в больнице от старости
Героиня фото «Поцелуй на Тайм-сквер» Грета Фридман умерла на 92 году жизни от старости в больнице Ричмонда (США)
Об этом объявил ее сын каналу Fox News.
На знаменитой фотографии Фридман целуется с матросом ВМС США в день капитуляции Японии, 14 августа 1945 года. Эта дата в США считается окончанием Второй Мировой войны.
Удачный кадр запечатлел состояние эйфории, охватившее тогда прохожих до такой степени, что двое незнакомых людей поцеловались прямо на улице.
Кстати, и в СССР создавались фотографии подобного высокого класса.