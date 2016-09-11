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Австралийца обвинили в попытке теракта

Молодого человека, напавшего с ножом на мужчину, подозревают в связях с ИГИЛ

Молодого австралийца, напавшего с ножом на пожилого человека на окраине Сиднея, подозревают в связях с ИГИЛ(запрещена в РФ). Пострадавший госпитализирован.

Полиция пока не знает, что побудило молодого человека к такому поступку. Пока отрабатывается версия исламистского следа.

«Мы знаем, что этот человек имеет сильные экстремистские убеждения, навеянные ИГИЛ», – цитирует «РИА Новости» представителя правоохранительных органов Австралии.

О том, что это не бытовуха, говорит и тот факт, что по прибытии полицейских, парень не стал скрываться, а попытался напасть и на них.

Напомним, что сегодня французская полиция предъявила обвинение молодой женщине, готовившей теракт в Париже.

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Австралийца обвинили в попытке теракта

Молодого человека, напавшего с ножом на мужчину, подозревают в связях с ИГИЛ

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