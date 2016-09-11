Британский министр назвал страну «слишком ленивой и слишком жирной»

Министр правительства Великобритании по международной торговле заявил, что бизнесмены страны предпочитают гольф в полдень пятницы, вместо работы на благо государства. Лиам Фокс отметил, что британцы стали слишком ленивыми и жирными на успехах предыдущих поколений британцев.

Заявление министра прозвучало в четверг на мероприятии Консервативной партии, скандал разразился в пятницу-субботу, когда слова политика растиражировали британские СМИ.

«Страна не является свободно торгующей, как это было прежде. Мы стали слишком ленивыми и слишком жирными на успехах предыдущих поколений», — заявил Фокс.

Досталось от Лиама Фокса и МИД Великобритании, который, по мнению министра, упускает вопросы развития международной торговли, концентрируясь на дипломатии и столицах мира.

Представители крупного бизнеса, главы компаний-экспортеров и некоторые представители британского парламента возмутились высказыванием министра и ждут извинений от чиновника.

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