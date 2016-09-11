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Воскресенье,
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Британский министр назвал страну «слишком ленивой и слишком жирной»

Высказывание министра по международной торговле Лиама Фокса, допущенное им на мероприятии Консервативной партии, вызвало возмущение среди бизнесменов

Министр правительства Великобритании по международной торговле заявил, что бизнесмены страны предпочитают гольф в полдень пятницы, вместо работы на благо государства.  Лиам Фокс отметил, что британцы стали слишком ленивыми и жирными на успехах предыдущих поколений британцев.

Заявление министра прозвучало в четверг на мероприятии Консервативной партии, скандал разразился в пятницу-субботу, когда слова политика растиражировали британские СМИ.

«Страна не является свободно торгующей, как это было прежде. Мы стали слишком ленивыми и слишком жирными на успехах предыдущих поколений», — заявил Фокс.

Досталось от Лиама Фокса и МИД Великобритании, который, по мнению министра, упускает вопросы развития международной торговли, концентрируясь на дипломатии и столицах мира.

Представители крупного бизнеса, главы компаний-экспортеров и некоторые представители британского парламента возмутились высказыванием министра и ждут извинений от чиновника.

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Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Британский министр назвал страну «слишком ленивой и слишком жирной»

Высказывание министра по международной торговле Лиама Фокса, допущенное им на мероприятии Консервативной партии, вызвало возмущение среди бизнесменов

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