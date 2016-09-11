«Аль Каида» могла взорвать ядерную бомбу в Вашингтоне

«Аль Каида»(запрещена в РФ) могла взорвать ядерную бомбу в Вашингтоне в 2003, считают спецслужбы США.

На это террористов могла вдохновить удачная атака 11 сентября 2001 года на башни-близнецы и здание Пентагона.

В связи с этим, сотрудники Агентства национальной безопасности(АНБ) заранее просчитывали места возможного заложения заряда и контролировали их. Проводилась и проверка радиационного фона главных городов США, благодаря чему можно было косвенно обнаружить бомбу.

«В конце 2003 года руководство американской разведки было настолько обеспокоено возможностью ядерного теракта, что попросило британцев взять на себя управление разведдеятельностью США, если произойдет что-либо катастрофическое», – сообщает таблоид Daily Beast со ссылкой на неназванные источники.

Заметим, что кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что будь он президентом в 2001 году, никакого теракта 11 сентября бы не было.