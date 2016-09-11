Сотни джихадистов возвращаются в Европу

Сотни джихадистов, уехавших из Европы воевать за ИГИЛ(запрещена в РФ) возвращаются в родные страны.

Спецслужбы Германии заявляют, что не менее шести тыс. человек отправились в зоны вооруженных конфликтов, в частности, в Сирию и Ирак, сражаться на стороне боевиков-исламистов.

Как минимум треть из них может вернуться на родину. Это связано с трудностями которые сегодня испытывает ИГИЛ и другие организации террористов.

«Возвращение джихадистов представляет угрозу безопасности. Зачастую они крайне радикальны, имеют военную подготовку, набрались опыта в ходе боевых действий», – приводит цитату главы федеральной уголовной полиции ФРГ Хольгера Мюнха «РИА Новости».

Но главную угрозу представляет то, что они организованы и имеют связи в разных странах мира, что позволит им без труда готовить теракты и скрываться от правосудия.

Последние события в Брюсселе и Париже подтверждают эту угрозу. http://izvestia.ru/news/631819