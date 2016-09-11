Байден: партнеров США по НАТО серьезно напугали заявления Трампа

Вице-президент США заявляет о серьезной тревоге, которую вызвали у партнеров американцев по НАТО заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа. Джозеф Байден отмечает, что тратит больше время, чтобы успокоить глав государств – партнеров США по НАТО.

«Я трачу больше времени на то, чтобы успокоить глав государств и заверить их, что Трамп не представляет США и Республиканскую партию, когда ставит под вопрос выполнение обязательств НАТО в Прибалтике», — сказал Байден в интервью Yahoo News. Байден отмечает, что Дональд Трамп в настоящее время не является официальным лицом, представляющим Америку.

В конце августа Байден находился с визитом в Латвии, где заявил, что у стран Прибалтики нет оснований сомневаться в обязательствах Вашингтона перед партнерами по НАТО. Байден тогда подтвердил исполнение США пункта 5 устава альянса о взаимной обороне.

В конце июля бизнесмен-республиканец Дональд Трамп отметил в интервью NBC, что у НАТО есть партнеры, не выполняющие обязательства перед Америкой в части оплаты военных расходов. Трамп отметил, что данные государства располагают средствами, но не платят их, поэтому и Вашингтон может не защищать подобных союзников.

«Многие страны не платят того, что должны. Это немного, но они все равно не платят, мы помогаем им бесплатно, хотя они должны нам очень много денег. И деньги у них есть, но они все равно не платят, потому что думают, что мы глупые», — заявил Трамп в телеэфире.



Трамп добавил, что в случае его победы на президентских выборах, США будут помогать в сфере обороны только тем союзникам по НАТО, кто полностью выполняет обязательства перед Вашингтоном.

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