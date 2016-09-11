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Ангелика Кербер выиграла US Open и стала первой ракетной мира

Немецкая теннисистка обыграла в финале чешку Каролину Плишкову

Немка Ангелика Кербер выиграла Открытый чемпионат США по теннису (US Open) и автоматически стала первой ракетной мира.

В этом году на счету 28летней теннисистки победа в еще одном турнире «Большого шлема» – в Открытом чемпионате Австралии, что вкупе с другими победами на турнирах Женской теннисной ассоциации (ВТА) дает ей право на звание первой ракетки мира.

Серена Уильямс, носившая этот титул ранее уступила свою позицию, после того, как в полуфинале US Open проиграла Каролине Плишковой.

Напомним, что российские теннисистки с успехом выступили на Олимпийских играх-2016. 

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Ангелика Кербер выиграла US Open и стала первой ракетной мира

Немецкая теннисистка обыграла в финале чешку Каролину Плишкову

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Сергей Лисин

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