Ангелика Кербер выиграла US Open и стала первой ракетной мира

Немка Ангелика Кербер выиграла Открытый чемпионат США по теннису (US Open) и автоматически стала первой ракетной мира.

В этом году на счету 28летней теннисистки победа в еще одном турнире «Большого шлема» – в Открытом чемпионате Австралии, что вкупе с другими победами на турнирах Женской теннисной ассоциации (ВТА) дает ей право на звание первой ракетки мира.

Серена Уильямс, носившая этот титул ранее уступила свою позицию, после того, как в полуфинале US Open проиграла Каролине Плишковой.

Напомним, что российские теннисистки с успехом выступили на Олимпийских играх-2016.