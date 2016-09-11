Атомный авианосец ВМС США Ronald Reagan прибудет в Южную Корею

Американский атомный авианосец Ronald Reagan прибудет в октябре в Южную Корею для участия в военных учениях, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на представителя Министерства национальной обороны Республики Корея.

«Авианосец Ronald Reagan примет участие в совместных южнокорейско-американских маневрах 10-15 октября, которые пройдут в акватории Желтого моря и Корейского пролива», — сказал источник.

Задачей предстоящих учений станет отработка высокоточных ударов по военным объектам КНДР и представителям руководства Северной Кореи, уточняется в сообщении. Не исключено, что США перебросят в регион стратегические бомбардировщики-«невидимки» B-2.

Представитель Минобороны Южной Кореи выразил мнение, что проведенное КНДР 9 сентября «пятое ядерное испытание угрожает всему международному сообществу».

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