Атомный авианосец ВМС США Ronald Reagan прибудет в Южную Корею

Ronald Reagan с 10 по 15 октября примет участие в совместных южнокорейско-американских маневрах в акватории Корейского пролива и Желтого моря
Американский атомный авианосец Ronald Reagan прибудет в октябре в Южную Корею для участия в военных учениях, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на представителя Министерства национальной обороны Республики Корея.
«Авианосец Ronald Reagan примет участие в совместных южнокорейско-американских маневрах 10-15 октября, которые пройдут в акватории Желтого моря и Корейского пролива», — сказал источник.
Задачей предстоящих учений станет отработка высокоточных ударов по военным объектам КНДР и представителям руководства Северной Кореи, уточняется в сообщении. Не исключено, что США перебросят в регион стратегические бомбардировщики-«невидимки» B-2.
Представитель Минобороны Южной Кореи выразил мнение, что проведенное КНДР 9 сентября «пятое ядерное испытание угрожает всему международному сообществу».
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