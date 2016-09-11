Боксер Брук заявил, что после боя с Головкиным ему нужна операция

Британский боксер Келл Брук заявил, что получил серьезную травму глазницы в бою за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF в среднем весе против Геннадия Головкина и попал в больницу, где ему будет сделана операция.

Брук извинился перед всеми болельщиками, что не смог выиграть бой и отобрать сразу три пояса у казахстанца.

«Спасибо всем за ваши сообщения. Я в больнице, на следующей неделе мне потребуется операция. Но со мной все будет в порядке, и я вернусь», — написал он.

Как сообщали «Известия», поздно вечером в субботу в Лондоне Келл Брук проиграл бой за звание чемпиона мира в трех версиях казахстанцу Геннадию Головкину. В пятом раунде команда Брука выбросила на ринг полотенце, признав поражение техническим нокаутом.