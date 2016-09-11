Боксер Брук заявил, что после боя с Головкиным ему нужна операция

Британский спортсмен не смог завоевать звание чемпиона мира по трем версиям, проиграв нокаутом бой Геннадию Головкину из Казахстана
Британский боксер Келл Брук заявил, что получил серьезную травму глазницы в бою за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF в среднем весе против Геннадия Головкина и попал в больницу, где ему будет сделана операция.
Брук извинился перед всеми болельщиками, что не смог выиграть бой и отобрать сразу три пояса у казахстанца.
«Спасибо всем за ваши сообщения. Я в больнице, на следующей неделе мне потребуется операция. Но со мной все будет в порядке, и я вернусь», — написал он.
Как сообщали «Известия», поздно вечером в субботу в Лондоне Келл Брук проиграл бой за звание чемпиона мира в трех версиях казахстанцу Геннадию Головкину. В пятом раунде команда Брука выбросила на ринг полотенце, признав поражение техническим нокаутом.
Thanks for the tweets I'm out of hospital need op next week but will be fine and I'll be back. Sorry I couldn't bring it home tonight— Kell Brook (@SpecialKBrook) 11 сентября 2016 г.